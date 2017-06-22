Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Григорий Иванов: "Урал", скорее всего, арендует Портнягина

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что клуб арендует нападающего "Локомотива" Игоря Портнягина.

"Скорее всего, Портнягин окажется у нас, речь идет об аренде. Коломейцев? Нет, по нему мы переговоры не вели", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".
Теги: Иванов Портнягин Урал
Сегодня, 21:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.