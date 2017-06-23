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Агент: будущее Азмуна решится в ближайшие дни, пока информации нет

Будущее иранского форварда "Ростова" Сердара Азмуна решится в ближайшие дни, пока точной информации, где он продолжит карьеру, нет, заявил представитель футболиста Мехди Хагитали.

"Ситуация с Азмуном непростая. Все хотят знать, где он продолжит карьеру. Сейчас я ничего не хотел бы говорить. Думаю, в течение нескольких дней все решится, тогда и будут комментарии", - цитирует Хагитали "Р-Спорт".
Теги: Азмун
Сегодня, 00:42
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