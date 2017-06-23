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ЦСКА может подать заявку на проведение финала Кубка России

ЦСКА намерен подать заявку в РФС на проведение финала Кубка России сезона-2017/18, сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

"Мы рассматриваем возможность подачи заявки на проведение финала Кубка России. Сейчас идет обсуждение", - приводит слова Бабаева ТАСС.

Ранее президент Российского футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что финал Кубка страны может пройти 9 мая в Волгограде. Прошлый финал турнира прошел 2 мая на стадионе "Фишт" в Сочи.
Теги: Бабаев ЦСКА
Сегодня, 01:04
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