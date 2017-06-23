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Василий Уткин об отсутствии видеоповторов в РФПЛ-2017/18: решение принято во многом благодаря Гинеру

Известный комментатор Василий Уткин рассказал, почему в чемпионате России не будут введены видеоповторы.

– Первый матч Кубка конфедераций войдет в историю тем, что на этом уровне появились видеоповторы. И тут же их захотели ввести многие страны – кроме России, которая уже сообщила, что этого не будет.

Насколько мне известно, такое решение было принято во многом благодаря лоббизму Евгения Гинера.

- Да?

– По моим сведениям, да.

- Интересно, как страна, принимающая чемпионат мира, не принимает новшество, которое будет на ЧМ.

– Да. Причем надо же понимать, что эта комната с видеоповторами может быть одна. Ее не нужно строить в каждом городе, – цитирует Уткина Sports.ru со ссылкой на "Эхо Москвы".
Теги: Уткин Гинер
Сегодня, 16:08
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25
(3)
№25 Написал: Egorysche (Сегодня, 17:51) #
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online

Вася Уткин - ***фил!
Это Гинер - всё купил!(с)
Регистрация: 26.03.2015
№24 Написал: Alex Tula 37 Тула (Сегодня, 17:39) #
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Болеет за:
ЦСКА
Явно не пробовал Вася включить голову делая подобное заявление (как впрочем и соответствующие журналисты). Совершенно не трудно определить если говорить о клубах кто возражает против данного новшества. Это будут по всей видимости все клубы на полях которых не будут проводиться матчи чемпионата мира, так как потребует серьезных материальных затрат. И речь идет не об оборудовании специальной комнаты. Ведь нужно будет оборудовать места для установки дополнительных камер. У нас в Туле и так эти камеры установлены в основном на крыше трибун (которые не были рассчитаны на их установку). Видимо потребуется значительное переоборудование трибун с уменьшением количества мест (причем самых удобных для зрителей). И это проблема всех старых стадионов. Учитывая что у большинства клубов лишних денег сейчас нет, то насколько срочно нужно переходить в сезоне 17-18 на ввод этой системы? Большой вопрос в целесообразности и если и вводить то после ЧМ, когда уже хотя бы будет в стране несколько больше оборудованных для этой цели стадионов .
Регистрация: 20.08.2011
№23 Написал: nuruder NN (Сегодня, 17:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kapitan601
Конечно все большие боссы против! Будут повторы. не будет больше левых удалений Ростова, не удаления Глушакова или бывшего когда-то спартаковца Макеева, левых пенальти Зенита и ЦСКА! А судьи будут вынуждены, как простые инженеры, жить на зарплату!
PS А все высказывания о недоказанности этих и многих других действий и поступков судей. в пользу бедных... Все знают и понимают правила нашего чемпионата. Если это ложь, то и Абрамович Челси купил на зарплату!!!

все нормальные болелы за видеоповторы. Кто против видеоповторов против честной игры. Имхо.
Регистрация: 6.03.2013
№22 Написал: Долго (Сегодня, 17:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
Вася Вася гинер же бандит

Которого с общака прогнали и пальцы режут. Еврею сейчас самое актуальное - ширинку на жопу перешить, а не пальцы, которых мало, на Васю растопыривать smile


--------------------

– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
№21 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 17:27) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Идея хорошая,может тогда чумазые прекратят играть против восьмерых.


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№20 Написал: kapitan601 Астрахань (Сегодня, 17:22) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Реал»
Конечно все большие боссы против! Будут повторы. не будет больше левых удалений Ростова, не удаления Глушакова или бывшего когда-то спартаковца Макеева, левых пенальти Зенита и ЦСКА! А судьи будут вынуждены, как простые инженеры, жить на зарплату!
PS А все высказывания о недоказанности этих и многих других действий и поступков судей. в пользу бедных... Все знают и понимают правила нашего чемпионата. Если это ложь, то и Абрамович Челси купил на зарплату!!!
Регистрация: 4.10.2010
№19 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:20) #
  • +1
  •  (5)

Видеоповторы не панацея от плохого судейства, но рано или поздно будет и у нас, неизбежно.
П.С. тогда мясным придется заняться статистикой угловых, аутов, количеством свистков. Бесконечное поле для инсинуаций, гы.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№18 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:20) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
только раны от отвертки зажили решил опять..Вася Вася гинер же бандит


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№17 Написал: Alex Tula 37 Тула (Сегодня, 17:19) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Лечащий Врач
А кого интереснее него слушать на радио-спорт?

Я радио не слушаю. Но судя по тому что такой ресурс как Sports.ru (известный своими фэйками) да еще со ссылкой на Эхо Москвы. То есть на практике кто-то из указанных придумал эту историю посмотрев на звезды. Ну и зная традиционную неприязнь Василия к армейцам можно подумать о том чтобы ЦСКА срубить денежку за вброс клеветы.
Регистрация: 20.08.2011
№16 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 17:15) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Долго
Понятно - голубому пулу это не надо. Если им подсуживать не будут - они и в пердив могут улететь


++
Регистрация: 24.11.2008
№15 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:53) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Alex Tula 37
Немного жаль Василия. Когда-то он был одним из лучших. А сейчас его хватает только на провокации. Человек превратился в профессиональном плане в абсолютный ноль.

Это потому,что гинера упомянул? А кого интереснее него слушать на радио-спорт?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№14 Написал: Alex Tula 37 Тула (Сегодня, 16:47) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Немного жаль Василия. Когда-то он был одним из лучших. А сейчас его хватает только на провокации. Человек превратился в профессиональном плане в абсолютный ноль.
Регистрация: 20.08.2011
№13 Написал: vlees1 (Сегодня, 16:43) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
позорище!!!!!!!!!!! rage
Регистрация: 13.05.2017
№12 Написал: Долго (Сегодня, 16:38) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Понятно - голубому пулу это не надо. Если им подсуживать не будут - они и в пердив могут улететь


--------------------

– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
№11 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 16:34) #
  • +3
  •  (17)

Цитата: sanyapytilin
Примеры этого сезона с левыми голами и пенальти? Или ты Уткин?

идите вы на хрен адвокатишки Гинера,примеры были в чемпионских сезонах Цска,когда сомнительные пенальти били пачками, в этом сезоне вас более менее по правилам судили поэтому и сразу проблемы возникли.Что касается доказательств,требуйте их с Уткина,мы в данном случае не свое личное мнение выражаем,мы лишь солидарны с его мнением,на что имеем полное право,а если ты такой умник иди и представляй интересы Гинера в суде,а то только метелками мести горазды,не один человек в нашем футболе говорит подобные вещи в сторону Гинера,а вы все в розовых очках и с пеной у рта требуете доказательств,дыма без огня не бывает,лучше расскажите Гинеру народную поговорку:Если третий муж бьет по роже значит дело не в муже, а в роже


--------------------
Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№10 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 16:33) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
оно и не удивительно,потому что с повторами останутся не удел карманные Караси,а значит Цска вообще бы не светитило засчитанных левых голов и пенальти

Примеры этого сезона с левыми голами и пенальти? Или ты Уткин?


не знаю, давно не слежу за вами, все ясно.. тоже давно..

как-то выкладывали статистику по подсчетам с 2010 года, что у коней и бомжей больше назначенных пеналей в ворота соперников у каждой команды в отдельности, чем у Спартака в период тренерства Бескова и Романцева вместе взятых) так, что ваши песни где что когда? нелепы, 6ля..

но скоро ваша халява закончится..
Регистрация: 17.07.2014
№9 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:26) #
  • -6
  •  (8)

бомжекони
Регистрация: 7.12.2016
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:24) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
оно и не удивительно,потому что с повторами останутся не удел карманные Караси,а значит Цска вообще бы не светитило засчитанных левых голов и пенальти

Примеры этого сезона с левыми голами и пенальти? Или ты Уткин?
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 16:22) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
думаю, там не только гинер участвовал)) почему-то против повторов болелы коней и зенытика))

Цитата: sanyapytilin
Уткин зашкварился дальше некуда. Поц жирный. Как можно представить, что Гинер на это может повлиять?


потому что он глава финансового комитета РФС.

С 2004 по 2006 год занимал должность президента Российской футбольной премьер-лиги. С 5 апреля 2013 занимает пост главы финансового комитета РФС.
Регистрация: 17.07.2014
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:21) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Ну раз так, то зачем нам всякие РФС и подобные конторки? Расформировать к чертям, если Гинер способен за них все решить


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:17) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Imp
Теперь понятно куда весь трансферный бюджет ЦСКА уходит


Сходи к Гудвину за мозгами, тогда может и думать начнешь...
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 16:17) #
  • +2
  •  (12)

оно и не удивительно,потому что с повторами останутся не удел карманные Караси,а значит Цска вообще бы не светитило засчитанных левых голов и пенальти


--------------------
Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:14) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
а он в курсе что в таких моментах своё мнение надо оставлять при себе?
не уверен - не п*зди


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:11) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Уткин зашкварился дальше некуда. Поц жирный. Как можно представить, что Гинер на это может повлиять?
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:11) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Теперь понятно куда весь трансферный бюджет ЦСКА уходит


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
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