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16:08
Василий Уткин об отсутствии видеоповторов в РФПЛ-2017/18: решение принято во многом благодаря Гинеру (25)
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Василий Уткин об отсутствии видеоповторов в РФПЛ-2017/18: решение принято во многом благодаря Гинеру
Известный комментатор Василий Уткин рассказал, почему в чемпионате России не будут введены видеоповторы.
– Первый матч Кубка конфедераций войдет в историю тем, что на этом уровне появились видеоповторы. И тут же их захотели ввести многие страны – кроме России, которая уже сообщила, что этого не будет.
Насколько мне известно, такое решение было принято во многом благодаря лоббизму Евгения Гинера.
- Да?
– По моим сведениям, да.
- Интересно, как страна, принимающая чемпионат мира, не принимает новшество, которое будет на ЧМ.
– Да. Причем надо же понимать, что эта комната с видеоповторами может быть одна. Ее не нужно строить в каждом городе, – цитирует Уткина Sports.ru со ссылкой на "Эхо Москвы".
– Первый матч Кубка конфедераций войдет в историю тем, что на этом уровне появились видеоповторы. И тут же их захотели ввести многие страны – кроме России, которая уже сообщила, что этого не будет.
Насколько мне известно, такое решение было принято во многом благодаря лоббизму Евгения Гинера.
- Да?
– По моим сведениям, да.
- Интересно, как страна, принимающая чемпионат мира, не принимает новшество, которое будет на ЧМ.
– Да. Причем надо же понимать, что эта комната с видеоповторами может быть одна. Ее не нужно строить в каждом городе, – цитирует Уткина Sports.ru со ссылкой на "Эхо Москвы".
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