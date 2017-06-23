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"Динамо" продолжает вести переговоры с Данни

"Динамо" продолжает вести переговоры с 33-летним полузащитником Данни, сообщает "Спорт-Экспресс".

Португалец летом покинул "Зенит" и сейчас является свободным агентом.

Хавбек защищал цвета бело-голубых с 2005 по 2008 год, после чего перешел в "Зенит". Также игроком интересуется "Краснодар".
Теги: Данни Динамо
Сегодня, 17:22
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(1)
№4 Написал: casabl (Сегодня, 18:04) #
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online

Мигель получше всяких кокош.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
вообще читал что он в португалию вернется. и предложения из России отклонил


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 17:42) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Вчера Дани видели в Краснодаре. Думаю договорятся. PS Не пойму за что минус? Ну действительно видели.Вот дебилов на сайте развелось,а я до сих пор считал,что хлеще Кутарбы идиотов нет smile
Регистрация: 20.02.2013
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:28) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
краснодар


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
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