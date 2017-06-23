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Гарет Саутгейт: в составе сборной России мне понравился Джикия
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что ему понравились игра защитника сборной России Георгия Джикия в матче с Португалией.
"Мне нравится, как игроки сборной России действуют на Кубке конфедераций. На Евро-2016 мы играли с вами в одной группе, и могу сказать, что за год ваша команда стала гораздо сильнее.
В игре с Португалией вы могли рассчитывать на ничью, впрочем шансы на выход из группы у вас все равно высокие. Россия способна добиться нужного для себя результата в заключительном матче.
Кого бы я выделил в составе сборной России? Мне понравился центральный защитник вашей сборной Георгий Джикия. Он здорово играет головой, хорошо выбирает позицию и грамотно страхует своих партнеров по обороне. Если он продолжит в том же духе, то он вполне может перейти в сильный европейский клуб", - цитируют Саутгейта "Известия".
"Мне нравится, как игроки сборной России действуют на Кубке конфедераций. На Евро-2016 мы играли с вами в одной группе, и могу сказать, что за год ваша команда стала гораздо сильнее.
В игре с Португалией вы могли рассчитывать на ничью, впрочем шансы на выход из группы у вас все равно высокие. Россия способна добиться нужного для себя результата в заключительном матче.
Кого бы я выделил в составе сборной России? Мне понравился центральный защитник вашей сборной Георгий Джикия. Он здорово играет головой, хорошо выбирает позицию и грамотно страхует своих партнеров по обороне. Если он продолжит в том же духе, то он вполне может перейти в сильный европейский клуб", - цитируют Саутгейта "Известия".
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