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Гарет Саутгейт: в составе сборной России мне понравился Джикия

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что ему понравились игра защитника сборной России Георгия Джикия в матче с Португалией.

"Мне нравится, как игроки сборной России действуют на Кубке конфедераций. На Евро-2016 мы играли с вами в одной группе, и могу сказать, что за год ваша команда стала гораздо сильнее.

В игре с Португалией вы могли рассчитывать на ничью, впрочем шансы на выход из группы у вас все равно высокие. Россия способна добиться нужного для себя результата в заключительном матче.

Кого бы я выделил в составе сборной России? Мне понравился центральный защитник вашей сборной Георгий Джикия. Он здорово играет головой, хорошо выбирает позицию и грамотно страхует своих партнеров по обороне. Если он продолжит в том же духе, то он вполне может перейти в сильный европейский клуб", - цитируют Саутгейта "Известия".
Теги: Саутгейт Джикия Сборная России
Сегодня, 17:25
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№1 Написал: Долго (Сегодня, 17:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Он уже в сильном клубе


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– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
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Регистрация: 21.06.2017
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