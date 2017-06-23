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ЦСКА сыграет со "Штурмом" и "Вардаром"

ЦСКА в выходные проведет две товарищеских матча, которые завершат программу первого сбора в Австрии.

24 июня в 19:00 состоится игра с австрийским "Штурмом". Встреча пройдёт в Граце. 25 июня в 12:00 по московскому времени ЦСКА сыграет с македонским "Вардаром" на территории отеля в Бад-Тацмансдорфе.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Штурм
Сегодня, 18:46
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:55) #
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Болеет за:
ЦСКА
на чемпионате уже успел начитаться "остроумных" шуток)теперь еще тут...что ж, поехали


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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