Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Агент Милана Баделя опроверг информацию о переходе в "Зенит"

Представитель полузащитника "Фиорентины" Милана Баделя Деян Йоксимович прокомментировал возможность перехода игрока в "Зенит".

"Пока это лишь слухи. Я не контактировал ни с кем из "Зенита", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".

Контракт 28-летнего хорвата с "Фиорентиной" действует до лета 2018 года.
Теги: Зенит Фиорентина
Сегодня, 19:26
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.