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Ника Чхапелия покидает "Тосно"

"Тосно" расторг контракт с полузащитником Никой Чхапелия по обоюдному согласию сторон.

В футболке "Тосно" Чхапелия выходил в 18 матчах Первенства России, в которых забил 3 гола и в 2 матчах Кубка России. Весеннюю часть минувшего сезона Чхапелия провел на правах аренды в нальчикском "Спартак-Нальчик".

ФК "Тосно"
Теги: Тосно
Сегодня, 21:32
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