Ника Чхапелия покидает "Тосно"

"Тосно" расторг контракт с полузащитником Никой Чхапелия по обоюдному согласию сторон.В футболке "Тосно" Чхапелия выходил в 18 матчах Первенства России, в которых забил 3 гола и в 2 матчах Кубка России. Весеннюю часть минувшего сезона Чхапелия провел на правах аренды в нальчикском "Спартак-Нальчик".