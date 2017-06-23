Матч за Суперкубок России покажет Первый канал

Матч за Суперкубок, в котором встретятся чемпион страны "Спартак" и обладатель Кубка "Локомотив", покажет Первый канал. Игра состоится 14 июля."Суперкубок покажет Первый канал, мы получили соответствующее подтверждение. Матч начнется в 21.00. Сейчас не жарко, но в июле погода может поменяться, поэтому время начала выбрали позднее. Рассчитываем на большой зрительский интерес", - сказал глава РФПЛ Сергей Прядкин.