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Матч за Суперкубок России покажет Первый канал

Матч за Суперкубок, в котором встретятся чемпион страны "Спартак" и обладатель Кубка "Локомотив", покажет Первый канал. Игра состоится 14 июля.

"Суперкубок покажет Первый канал, мы получили соответствующее подтверждение. Матч начнется в 21.00. Сейчас не жарко, но в июле погода может поменяться, поэтому время начала выбрали позднее. Рассчитываем на большой зрительский интерес", - сказал глава РФПЛ Сергей Прядкин.
Теги: Прядкин Спартак Локомотив
Вчера, 23:24
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