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Драгун выбирает между клубами из России, Израиля и Польши

Полузащитник "Оренбурга" и сборной Беларуси Станислав Драгун в ближайшее время может покинуть команду.

29-летний хавбек рассматривает предложения от российских клубов — из РФПЛ и ФНЛ, а также зарубежные варианты продолжения карьеры. Помимо клубов из России белорусским футболистом также интересуются ведущие клубы Израиля и Польши, сообщает "Чемпионат.сом".
Теги: Драгун
Сегодня, 15:37
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№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 15:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
едь в Польшу....к хозяевам..там яблоки..

а кто это?
Регистрация: 6.09.2013
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