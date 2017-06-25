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ЦСКА завершил первый австрийский сбор
25 июня основная команда ЦСКА завершила первый тренировочный сбор, проходивший в Бад-Тацмансдорфе (Австрия), сообщает официальный сайт клуба.
Впереди у игроков два выходных. Вновь в том же тренировочном центре команда соберётся 28 июня и проведёт вечернее занятие.
Впереди у игроков два выходных. Вновь в том же тренировочном центре команда соберётся 28 июня и проведёт вечернее занятие.
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