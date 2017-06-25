Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

ЦСКА завершил первый австрийский сбор

25 июня основная команда ЦСКА завершила первый тренировочный сбор, проходивший в Бад-Тацмансдорфе (Австрия), сообщает официальный сайт клуба.

Впереди у игроков два выходных. Вновь в том же тренировочном центре команда соберётся 28 июня и проведёт вечернее занятие.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 19:31
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.