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Олег Яровинский: мой переход в "Халл"? Я не комментирую данную информацию

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе в английский "Халл Сити" к Леониду Слуцкому. Яровинский возглавил селекционный отдел ЦСКА в феврале 2014 года. Слуцкий, покинувший "армейский" клуб в конце 2016 года, в начале июня стал главным тренером "Халла".

"Мой переход в "Халл"? Я не комментирую данную информацию", – цитирует Яровинского "Спорт-Экспресс".
Теги: Яровинский Халл Сити ЦСКА
Сегодня, 21:28
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