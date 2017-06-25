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Артём Дзюба: люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба прокомментировал своё с партнёром по команде форвардом Александром Кокориным послание в инстаграме.

"Этот message – шутка, просто эмоция. Мы не в первый раз используем похожие жесты. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то", - цитирует Дзюбу "Спорт-Экспресс".
Теги: Дзюба Кокорин
Сегодня, 21:46
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18
(13)
№18 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 23:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
У Манчини наверное уже волосы на жопе дыбом встали от этого зенита и что творится там.

Шлюба, будь мужиком! Чего заднюю включать .. И скажи правду про травму свою


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№17 Написал: петя365 (Сегодня, 22:51) #
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Артёмка наивный - где он увидел людей ?
Регистрация: 7.05.2017
№16 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 22:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Коробейник
Ахахаха!!! Играчишка в очередной раз тупо облажался и в очередной раз начал тупо отмазывается. Ахахахаха.

почему же игрочишка? в прошедшем чемпе поболе негра самовского наколотим в сетку.


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Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009
№15 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:44) #
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  •  (5)
online

не фиг в сборную их брать
Регистрация: 20.04.2016
№14 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 22:30) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тварь поганая...Бред его комментировать - .......
Регистрация: 8.02.2011
№13 Написал: VDM (Сегодня, 22:23) #
  • +5
  •  (11)
online

Буратино ( Дзюбишко ) и Пьеро (Кокошка ) до сихпор живут в стране дураков и думают , что остальные люди про это не догадываются и додумывают , а может и мы там живем .А может и в правду ?!
Регистрация: 13.02.2017
№12 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 22:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Артем, яички то где? Умей отвечать за свои поступки.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№11 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:10) #
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Бревно в очередной раз считает себя умным, а остальных дебилами..
Типа все никуя не понимают..
Мда, Кокоша тоже тот ещё умник! smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№10 Написал: vlees1 (Сегодня, 22:08) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
robinzen,
бесславно она просрала на евро,тут как никак просрали лучшей команде Европы и северной Америки.
Регистрация: 13.05.2017
№9 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:04) #
  • +2
  •  (16)

ОБЫЧНАЯ ЖЕЛЧЬ И ОБИДА ЧТО НЕ ВЗЯЛИ В СБОРНУЮ!
Регистрация: 11.04.2016
№8 Написал: METRo Химки (Сегодня, 22:03) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: robinzen
Я вообще не знаю о чем речь

Дзюбу за что-то отцепили от сборной,вот он теперь и делает мелкие пакости,в стиле-"тренеришка"!
Регистрация: 9.09.2013
№7 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 22:00) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Конечно! Они же с кокориным такие белые и пушистые и за ними до этого ничего такого не было!!!!! КАК МЫ МОЖЕМ НА НИХ НАЕЗЖАТЬ!!!!


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№6 Написал: Коробейник Российская Федерация (Сегодня, 21:59) #
  • +5
  •  (19)
Болеет за:
«Локомотив»
Ахахаха!!! Играчишка в очередной раз тупо облажался и в очередной раз начал тупо отмазывается. Ахахахаха.
Регистрация: 16.05.2016
№5 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 21:58) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Я вообще не знаю о чем речь, но точно знаю: Когда бесславно просирает сборная, лучше всем им держать язык за зубами...
Регистрация: 24.09.2013
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 21:55) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Такие галимые отмазки))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 21:51) #
  • +8
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Заднюю врубил как всегда,а фото уже удалил?


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№2 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 21:49) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Динамо» М
Людишки!
Регистрация: 9.09.2013
№1 Написал: metric Питер (Сегодня, 21:48) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
признайтесь,хреново спародировали,надо было усы приклеить.


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Канчельскис: «Черчесов? Вратарь должен тренировать вратарей, а не сборную России»
Регистрация: 26.03.2008
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