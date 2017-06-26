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Михаил Шац: это поколение выросло в искусственных условиях, я ничего от него не ждал
Российский телеведущий Михаил Шац оценил выступление сборной России на Кубке конфедераций и перспективы на домашнем чемпионате мира.
"Я ничего не ждал от сборной на Кубке конфедераций. Выход из группы, в который все верили, был бы большим сюрпризом. Это поколение, которое выросло в искусственных условиях, где паспорт ценится выше умения играть. Поэтому мы имеем то, что имеем. На чемпионате мира уровень игры гораздо выше, чем на Кубке конфедераций, поэтому выход из группы при любых обстоятельствах можно считать огромным успехом. Прибавить к чемпионату мира есть и необходимость, и время. Шансов мало, но сейчас-то у нас июнь 2017-го года, в этом и есть наш шанс. Никто не знает, кто будет играть через год, кого настигнут травмы, против кого играть. Мы не знаем ничего, кроме одного: сборная России требует усиления для того, чтобы рассчитывать хоть на какие-то результаты.
В обойме есть ещё игроки, которые отсутствуют по тем или иным причинам. Возможно, они обретут форму или пересмотрят отношения к игре и вновь заинтересуют главного тренера. Но в целом от этих игроков я ничего не жду. Меня радует, что Кубок конфедераций стал настоящим праздником. Это очень круто, и это может помочь будущим поколениям, которые, надеюсь, будут лучше", - цитирует Шаца "Чемпионат.сом".
"Я ничего не ждал от сборной на Кубке конфедераций. Выход из группы, в который все верили, был бы большим сюрпризом. Это поколение, которое выросло в искусственных условиях, где паспорт ценится выше умения играть. Поэтому мы имеем то, что имеем. На чемпионате мира уровень игры гораздо выше, чем на Кубке конфедераций, поэтому выход из группы при любых обстоятельствах можно считать огромным успехом. Прибавить к чемпионату мира есть и необходимость, и время. Шансов мало, но сейчас-то у нас июнь 2017-го года, в этом и есть наш шанс. Никто не знает, кто будет играть через год, кого настигнут травмы, против кого играть. Мы не знаем ничего, кроме одного: сборная России требует усиления для того, чтобы рассчитывать хоть на какие-то результаты.
В обойме есть ещё игроки, которые отсутствуют по тем или иным причинам. Возможно, они обретут форму или пересмотрят отношения к игре и вновь заинтересуют главного тренера. Но в целом от этих игроков я ничего не жду. Меня радует, что Кубок конфедераций стал настоящим праздником. Это очень круто, и это может помочь будущим поколениям, которые, надеюсь, будут лучше", - цитирует Шаца "Чемпионат.сом".
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