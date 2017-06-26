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Артем Дзюба тренируется индивидуально

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба на вечерней тренировке клуба тренируется по индивидуальной программе, сообщает ."Спорт-Экспресс".

Форвард совершает пробежки вокруг поля. Это происходит не первый раз в зависимости от его самочувствия под нагрузками.
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 20:07
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№8 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 21:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
кокококо с ним, я надеюсь...
Регистрация: 8.02.2011
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 21:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: петя365
Здоровья, Артёмка - что б хватило на всех свиней !!!!!!!!!!!!!

тебе видимо не хватило сил убежать от них,теперь вот ходишь раскорякой,поэтому и обиженный такой...
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:13) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
У питараса пятка болит


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: Виталий Горов (Сегодня, 21:10) #
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Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
Регистрация: 26.06.2017
№4 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 20:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Решил сразу строить этих манчиней, ваще впоряде. Как тренироваться профи и сам знает, не дело тренеришек в этот процесс лезть. smirk


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№3 Написал: петя365 (Сегодня, 20:50) #
  • -4
  •  (6)
online

Здоровья, Артёмка - что б хватило на всех свиней !!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Тренируется усы в инстраграмме кривлять?
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 20:10) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Ногу ему пусть сломают, гнилая мразота.


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
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