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"Зенит" открыл продажу абонементов на первый круг сезона-2017/18

"Зенит" открыл продажу абонементов исключительно на первый круг нового сезона и предлагает болельщикам единственный вид абонемента "Все включено", предоставляющий возможность посещения всех домашних матчей команды на стадионе "Санкт-Петербург".

Для владельцев абонементов прошлого сезона действуют специальные цены от 3500 рублей.

Владельцам абонементов предоставляется возможность получения бесплатного билета на домашние матчи "Зенита"-м и "Зенита"-2.

С 26 июня по 9 июля продление доступно исключительно для владельцев абонементов сезона-2016/17. С 10 июля откроется свободная продажа, в том числе на фанатский вираж.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 21:42
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№1 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
неужто 15 млн. продадут?


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
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