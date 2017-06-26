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"Зенит" открыл продажу абонементов на первый круг сезона-2017/18
"Зенит" открыл продажу абонементов исключительно на первый круг нового сезона и предлагает болельщикам единственный вид абонемента "Все включено", предоставляющий возможность посещения всех домашних матчей команды на стадионе "Санкт-Петербург".
Для владельцев абонементов прошлого сезона действуют специальные цены от 3500 рублей.
Владельцам абонементов предоставляется возможность получения бесплатного билета на домашние матчи "Зенита"-м и "Зенита"-2.
С 26 июня по 9 июля продление доступно исключительно для владельцев абонементов сезона-2016/17. С 10 июля откроется свободная продажа, в том числе на фанатский вираж.
ФК "Зенит"
Для владельцев абонементов прошлого сезона действуют специальные цены от 3500 рублей.
Владельцам абонементов предоставляется возможность получения бесплатного билета на домашние матчи "Зенита"-м и "Зенита"-2.
С 26 июня по 9 июля продление доступно исключительно для владельцев абонементов сезона-2016/17. С 10 июля откроется свободная продажа, в том числе на фанатский вираж.
ФК "Зенит"
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