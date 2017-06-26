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Геннадий Орлов о жесте Кокорина и Дзюбы: кто-то специально ссорит их с Черчесовым

Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал вспыхнувший скандал.

Дзюба и Кокорин опубликовали видео, подписанное английским словом message, что переводится как "послание". На нем футболисты прикладывают ребро ладони к верхней губе, что очень похоже на изображение усов. Многие СМИ связали это с Черчесовым.

"Кто-то специально ссорит Кокорина и Дзюбу с Черчесовым. С чего вы взяли, что этот message был адресован главному тренеру сборной России. Эту историю раздула группка журналистов, которая не любит Дзюбу и Черчесова", - цитирует Орлова "Газета.ру".
Теги: Орлов Кокорин Дзюба Черчесов Сборная России
Сегодня, 22:00
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№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:11) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ну как можно комментировать слова человека, который после выхода видео говорил, что он ничего не говорил))))
Шалава, она и есть шалава...
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вот запарились...да пол страны фак показали бездарному тренеру и Акинфееву...теперь что, это заговор..другое дело плюнуть в сторону Зенита, это так сладко...не плюй в колодец пригодится воды напиться ...н.п.
Регистрация: 15.12.2013
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 22:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Ну, адресован этот жест Черчесову. И что?

А вот тут согласен с докладчиком. Просто надо это признать и закончить весь этот базар. А кто из них какие выводы сделает и какие действия совершит (или не совершит) - это их личная половая жизнь.
Регистрация: 8.02.2011
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ну, адресован этот жест Черчесову. И что? Это теперь запрещено? Золотого тельца барана нашли?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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