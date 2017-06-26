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Денис Маслов: отличие "Амкара" от многих клубов - в том, что мы бережем наших игроков

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов рассказал об особенностях пермского клуба.

"Отличие "Амкара" от многих клубов - в том, что мы бережем наших игроков, уважаем их и в ответ получаем такие же добрые импульсы. В команде всегда был костяк футболистов, игравших в Перми подолгу, и это являлось залогом турнирной и человеческой стабильности коллектива. Недавно в интервью Януш Гол сказал о том, что готов завершить свою карьеру в "Амкаре", и это лучше всего говорит о системе ценностей, существующей в Клубе. Чаще всего игроки, у которых заканчиваются контракты, наоборот, стараются говорить об интересе других клубов и набивают себе цену. Однако наши переговоры с Янушем были простыми, а их результат порадовал и футболиста, и руководство Клуба и, я уверен, многочисленных болельщиков "Амкара", - цитирует Маслова официальный сайт "Амкара".
Теги: Маслов Амкар
Сегодня, 22:10
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