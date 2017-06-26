Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:34
Сергей Белоголовцев: мне кажется, что Акинфеев должен был уйти из сборной после ЧМ-2014 (4)
Сергей Белоголовцев: мне кажется, что Акинфеев должен был уйти из сборной после ЧМ-2014 (4)
Вчера 23:23
Мануэл Фернандеш: довольно трудно играть и выполнять физические упражнения после трёх недель отпуска
Мануэл Фернандеш: довольно трудно играть и выполнять физические упражнения после трёх недель отпуска
Вчера 23:14
Ари: уже думаю об игре со "Спартаком" (3)
Ари: уже думаю об игре со "Спартаком" (3)
Вчера 22:23
Владельцы "Фиорентины" готовы продать клуб (2)
Владельцы "Фиорентины" готовы продать клуб (2)
Вчера 22:17
Никита Симонян: техком РФС обсудит выступление сборной на Кубке конфедераций после турнира (4)
Никита Симонян: техком РФС обсудит выступление сборной на Кубке конфедераций после турнира (4)
Вчера 21:25
Кристиан Нобоа: в "Ростове" знали мою позицию: если Курбан Бердыев покидает клуб, я тоже ухожу (5)
Кристиан Нобоа: в "Ростове" знали мою позицию: если Курбан Бердыев покидает клуб, я тоже ухожу (5)
Вчера 20:13
Франк де Бур возглавил "Кристал Пэлас"
Франк де Бур возглавил "Кристал Пэлас"
Вчера 20:07
Артем Дзюба тренируется индивидуально (8)
Артем Дзюба тренируется индивидуально (8)
Вчера 19:33
Сборная Португалии прибыла в Казань (2)
Сборная Португалии прибыла в Казань (2)
Вчера 18:44
Гильерме: нельзя казнить Игоря, ошибки случаются у всех (27)
Гильерме: нельзя казнить Игоря, ошибки случаются у всех (27)
Вчера 18:20
Колин Смит: уверен, в финале КК газон стадиона в Петербурге будет в хорошем состоянии (4)
Колин Смит: уверен, в финале КК газон стадиона в Петербурге будет в хорошем состоянии (4)
Вчера 17:48
Агент: Миланов не перейдет в "Халл Сити" (1)
Агент: Миланов не перейдет в "Халл Сити" (1)
Вчера 17:03
Михаил Шац: это поколение выросло в искусственных условиях, я ничего от него не ждал (4)
Михаил Шац: это поколение выросло в искусственных условиях, я ничего от него не ждал (4)
Вчера 16:17
Кристиан Карамбе: думаю, увидим Мбаппе в "Реале"
Кристиан Карамбе: думаю, увидим Мбаппе в "Реале"
Вчера 15:59
Кверквелия и Дядюн не поедут с "Рубином" на следующий сбор (6)
Кверквелия и Дядюн не поедут с "Рубином" на следующий сбор (6)
Вчера 15:47
Видео: эпичная симуляция в чемпионате Бразилии (2)
Видео: эпичная симуляция в чемпионате Бразилии (2)
Вчера 15:28
СМИ: Сердар Азмун прошел медобследование в "Рубине" (8)
СМИ: Сердар Азмун прошел медобследование в "Рубине" (8)
Вчера 14:52
Доменико Кришито : я остаюсь в "Зените" (6)
Доменико Кришито : я остаюсь в "Зените" (6)
Ари: уже думаю об игре со "Спартаком"
Нападающий "Локомотива" Ари, который оформил хет-трик в контрольном матче с "Анкараном" (10:0), остался доволен действиями своих партнёров по команде.
"Все молодцы, мы сегодня очень хорошо сыграли! Много комбинировали, технично и быстро бегали – это главное. Все мои мысли сейчас о Суперкубке, который состоится уже совсем скоро, нам нужно быть готовыми к нему на 100 процентов! Рад, что все проявили себя, особенно Артём Галаджан – этот хет-трик точно поможет ему успешно начать сезон! Продолжаем усердно тренироваться, наш основной фокус, повторюсь, – матч со "Спартаком", где мы должны проявить себя настолько хорошо, чтобы порадовать наших болельщиков", - цитирует Ари официальный сайт "Локомотива".
"Все молодцы, мы сегодня очень хорошо сыграли! Много комбинировали, технично и быстро бегали – это главное. Все мои мысли сейчас о Суперкубке, который состоится уже совсем скоро, нам нужно быть готовыми к нему на 100 процентов! Рад, что все проявили себя, особенно Артём Галаджан – этот хет-трик точно поможет ему успешно начать сезон! Продолжаем усердно тренироваться, наш основной фокус, повторюсь, – матч со "Спартаком", где мы должны проявить себя настолько хорошо, чтобы порадовать наших болельщиков", - цитирует Ари официальный сайт "Локомотива".
Напечатать
3
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.