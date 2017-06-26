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Ари: уже думаю об игре со "Спартаком"

Нападающий "Локомотива" Ари, который оформил хет-трик в контрольном матче с "Анкараном" (10:0), остался доволен действиями своих партнёров по команде.

"Все молодцы, мы сегодня очень хорошо сыграли! Много комбинировали, технично и быстро бегали – это главное. Все мои мысли сейчас о Суперкубке, который состоится уже совсем скоро, нам нужно быть готовыми к нему на 100 процентов! Рад, что все проявили себя, особенно Артём Галаджан – этот хет-трик точно поможет ему успешно начать сезон! Продолжаем усердно тренироваться, наш основной фокус, повторюсь, – матч со "Спартаком", где мы должны проявить себя настолько хорошо, чтобы порадовать наших болельщиков", - цитирует Ари официальный сайт "Локомотива".
Теги: Ари Локомотив Спартак
Вчера, 23:14
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(0)
№3 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 23:33) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Дурень, у тебя дисквалификация на кубковые матчи! Так что сглатывай


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:31) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Ждем один мяч Федуновцам.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Морская свинка Кмв (Вчера, 23:17) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Все мысли о Спартаке... smile
Регистрация: 29.05.2017
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