Сергей Кирьяков: покинул "Арсенал", потому что хочу большего

Бывший нападающий московского "Динамо", "Карлсруэ" и "Гамбурга" Сергей Кирьяков рассказал, почему покинул тульский "Арсенал"."Я не хотел вновь бороться за выживание, желаю добиться большего. Для этого я хотел усилить состав команды. Однако мне не дали гарантий этого, и я сделал свои выводы", — цитирует Кирьякова Karlsruhe-News.