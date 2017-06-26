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Сергей Кирьяков: покинул "Арсенал", потому что хочу большего

Бывший нападающий московского "Динамо", "Карлсруэ" и "Гамбурга" Сергей Кирьяков рассказал, почему покинул тульский "Арсенал".

"Я не хотел вновь бороться за выживание, желаю добиться большего. Для этого я хотел усилить состав команды. Однако мне не дали гарантий этого, и я сделал свои выводы", — цитирует Кирьякова Karlsruhe-News.
Теги: Кирьяков Арсенал Тула
Вчера, 23:33
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№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:52) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Не, тренеровать ФК Ахмат ему еще очень рано.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:34) #
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laughing чУдик


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:55) #
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Полная глупость ....вообще не понятно как Он попал в команду РФПЛ....НУЖНО НАЧИНАТЬ С МАЛОГО , а этот тренер почувствовал себя не понятно кем.....а как Он разговаривал с Туляками....полное невежество.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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