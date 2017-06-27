Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Тосно" в Словении проведёт три контрольных матча

Футболисты "Тосно" 29 июня отправятся на заключительный подготовительный сбор в Раденци (Словения).

Во время сбора у команды запланированы три контрольных матча: 1 июля – с "Интером" (Запрешич, Хорватия), 4 июля – с "Динамо" (Загреб, Хорватия), 7 июля – с "Чукарички" (Белград, Сербия).

ФК "Тосно"
Теги: Тосно
Сегодня, 16:46
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.