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Агент: "Зенит" интересуется Тельо, но у него есть конкурент - еще один большой российский клуб (15)
"Тосно" в Словении проведёт три контрольных матча
Футболисты "Тосно" 29 июня отправятся на заключительный подготовительный сбор в Раденци (Словения).
Во время сбора у команды запланированы три контрольных матча: 1 июля – с "Интером" (Запрешич, Хорватия), 4 июля – с "Динамо" (Загреб, Хорватия), 7 июля – с "Чукарички" (Белград, Сербия).
ФК "Тосно"
Во время сбора у команды запланированы три контрольных матча: 1 июля – с "Интером" (Запрешич, Хорватия), 4 июля – с "Динамо" (Загреб, Хорватия), 7 июля – с "Чукарички" (Белград, Сербия).
ФК "Тосно"
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