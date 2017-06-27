Ивелин Попов: в Тарасовке по-любому лучше

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов рассказал, как проходит работа на подготовительном сборе в Австрии."Две тяжёлые тренировки в день, а мы шутим? А что надо делать, плакать, что ли? Чемпионы России. Здесь всегда очень хорошие условия для сборов. Питание, поля, персонал, который организовывает сборы. Но в Тарасовке по-любому лучше", - сказал Попов. в интервью клубному телевидению.