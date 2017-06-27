Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Урал" усилился нападающим Игорем Портнягиным

Нападающий "Локомотива" Игорь Портнягин на правах аренды на один сезон перешел в "Урал", сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.

28-летний футболист уже присоединился к "Уралу" на сборе в Словении. В составе команды Александра Тарханова Портнягин будет выступать под номером 88.

"Урал" усилился нападающим Игорем Портнягиным
Теги: Портнягин Урал Локомотив Трансферы
Сегодня, 17:19
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:55) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: QoshaK
еще же вроде как Фарфан

Точно.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 17:52) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Lokoflesh
Остались Ари и Галаджан.

еще же вроде как Фарфан
Регистрация: 27.09.2015
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:28) #
  • +1
  •  (3)

Мда, "усилился"..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:28) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Остались Ари и Галаджан.
Мож действительно Тельо.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.