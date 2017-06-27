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Агент: "Зенит" интересуется Тельо, но у него есть конкурент - еще один большой российский клуб (15)
"Урал" усилился нападающим Игорем Портнягиным
Нападающий "Локомотива" Игорь Портнягин на правах аренды на один сезон перешел в "Урал", сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.
28-летний футболист уже присоединился к "Уралу" на сборе в Словении. В составе команды Александра Тарханова Портнягин будет выступать под номером 88.
28-летний футболист уже присоединился к "Уралу" на сборе в Словении. В составе команды Александра Тарханова Портнягин будет выступать под номером 88.
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