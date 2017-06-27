Свернуть все/Развернуть все
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:54
Агент: "Зенит" интересуется Тельо, но у него есть конкурент - еще один большой российский клуб (15)
Агент: "Зенит" интересуется Тельо, но у него есть конкурент - еще один большой российский клуб (15)
Агент: Кайоде хочет в Россию, но приоритетная страна та, что заплатит больше
Футбольный агент Франц Херцог, представляющий интересы нападающего "Аустрии" Оларенваджу Кайоде, рассказал, что его клиент очень хочет играть в России.
"Кайоде очень хочет играть в России. Почему нет? Хорошие клубы и отличные контракты. Сейчас мы только в самом начале переговоров. Получили визу в Россию, у меня на следующей неделе встречи в Москве. Какие клубы? Это пока секрет!
Кроме того, к нему есть интерес в Испании, Португалии, Франции, Польше, Германии, Украине и Италии. Какая страна для него является приоритетной? Та, что заплатит больше! Без шуток. Трансферную цену готов потянуть только большой клуб. Поэтому у него есть отличный шанс сыграть в Лиге чемпионов и Лиге Европы", - цитирует Херцога "Чемпионат.сом".
"Кайоде очень хочет играть в России. Почему нет? Хорошие клубы и отличные контракты. Сейчас мы только в самом начале переговоров. Получили визу в Россию, у меня на следующей неделе встречи в Москве. Какие клубы? Это пока секрет!
Кроме того, к нему есть интерес в Испании, Португалии, Франции, Польше, Германии, Украине и Италии. Какая страна для него является приоритетной? Та, что заплатит больше! Без шуток. Трансферную цену готов потянуть только большой клуб. Поэтому у него есть отличный шанс сыграть в Лиге чемпионов и Лиге Европы", - цитирует Херцога "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.