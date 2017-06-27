Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Агент: Кайоде хочет в Россию, но приоритетная страна та, что заплатит больше

Футбольный агент Франц Херцог, представляющий интересы нападающего "Аустрии" Оларенваджу Кайоде, рассказал, что его клиент очень хочет играть в России.

"Кайоде очень хочет играть в России. Почему нет? Хорошие клубы и отличные контракты. Сейчас мы только в самом начале переговоров. Получили визу в Россию, у меня на следующей неделе встречи в Москве. Какие клубы? Это пока секрет!

Кроме того, к нему есть интерес в Испании, Португалии, Франции, Польше, Германии, Украине и Италии. Какая страна для него является приоритетной? Та, что заплатит больше! Без шуток. Трансферную цену готов потянуть только большой клуб. Поэтому у него есть отличный шанс сыграть в Лиге чемпионов и Лиге Европы", - цитирует Херцога "Чемпионат.сом".
Сегодня, 17:34
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.