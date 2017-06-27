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Зоран Тошич: если руководство решит, что я не нужен команде - буду искать другое место

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, что его действующий контракт с армейцами рассчитан до 30 июля.

"Я продолжу тренироваться с ЦСКА на втором сборе, который начнется уже завтра. У меня действует контракт до 30 июля, поэтому буду готовиться к сезону в составе армейцев. Я жду руководство клуба, чтобы обсудить контракт. Они обещали приехать на первый сбор, но у них не получилось. Заверили, что будут на втором, там и поговорим. ЦСКА для меня - вся жизнь. Если руководство решит, что я не нужен команде - буду искать другое место, где продолжить карьеру", - цитирует Тошича "Спорт-Экспресс".
Теги: Тошич ЦСКА
Сегодня, 20:16
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№2 Написал: midlton Eire (Сегодня, 21:53) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: robinzen
Стпанно вообще-то, Тошич иногда коням целые матчи делал...

Кержаков Зениту тоже делал. И что? Всё игрок не тот уже, Возраст свое даёт.Некоторые молодые играют не хуже его. Так зачем он нужен.


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Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает...
Было бы корыто, а свиньи найдутся...
Регистрация: 21.11.2009
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 21:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Стпанно вообще-то, Тошич иногда коням целые матчи делал...
Регистрация: 24.09.2013
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