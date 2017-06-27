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Зоран Тошич: если руководство решит, что я не нужен команде - буду искать другое место
Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, что его действующий контракт с армейцами рассчитан до 30 июля.
"Я продолжу тренироваться с ЦСКА на втором сборе, который начнется уже завтра. У меня действует контракт до 30 июля, поэтому буду готовиться к сезону в составе армейцев. Я жду руководство клуба, чтобы обсудить контракт. Они обещали приехать на первый сбор, но у них не получилось. Заверили, что будут на втором, там и поговорим. ЦСКА для меня - вся жизнь. Если руководство решит, что я не нужен команде - буду искать другое место, где продолжить карьеру", - цитирует Тошича "Спорт-Экспресс".
"Я продолжу тренироваться с ЦСКА на втором сборе, который начнется уже завтра. У меня действует контракт до 30 июля, поэтому буду готовиться к сезону в составе армейцев. Я жду руководство клуба, чтобы обсудить контракт. Они обещали приехать на первый сбор, но у них не получилось. Заверили, что будут на втором, там и поговорим. ЦСКА для меня - вся жизнь. Если руководство решит, что я не нужен команде - буду искать другое место, где продолжить карьеру", - цитирует Тошича "Спорт-Экспресс".
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