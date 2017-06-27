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СМИ: семейные обстоятельства могут помешать Навасу перейти в "Рубин"

Бывший защитник "Ростова" Сесар Навас может как остаться в России, так и покинуть страну, передает "Чемпионат.сом".

В услугах Наваса заинтересован главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев, и сейчас между сторонами идут переговоры. Однако семейные обстоятельства могут помешать испанцу остаться в России. Скоро 37-летний защитник должен принять решение о том, где продолжит карьеру.
Теги: Навас Рубин
Сегодня, 21:24
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