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Григорий Иванов: пока не вижу Ильина в основе большого клуба,

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал слухи о возможном переходе 25-летнего нападающего екатеринбургской команды Владимира Ильина в "Зенит".

"Никаких предложений по Ильину нет, и мы не будем их рассматривать. Для нас важен Ильин, и чтобы развиваться — ему надо играть. Я пока не вижу его в основе большого клуба. Парню надо играть и играть, он только первый год в Премьер-Лиге. Если всё будет хорошо — никуда большой контракт от него не убежит. Но именно сейчас у нас нет по нему предложений. Пускай парень спокойно тренируется", - цитирует Иванова "Чемпионат.сом".
Теги: Иванов Ильин Урал
Сегодня, 21:29
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