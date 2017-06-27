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Илья Геркус: Сёмин навсегда останется с "Локомотивом"

Президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что Юрий Сёмин в любом случае останется в клубе.

"Нет намерения расставаться с Юрием Павловичем. Он навсегда останется с "Локомотивом", при любом развитии его карьеры ему будет предложена должность в клубе. Клуб открыт для него. Он всегда имеет возможность оставаться здесь и быть востребованным. Что касается его пребывания на посту главного тренера, то, безусловно, результаты будут учтены при принятии решения, так же как учтено и его собственное мнение. Юрий Павлович человек объективный", - цитирует Геркуса "Спорт-Экспресс".
Теги: Геркус Семин Локомотив
Вчера, 22:45
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№3 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Вчера, 23:29) #
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online

желаю Палычу еще лет 20 отработать в Локо


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: boralex саратов (Вчера, 23:06) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
И пусть ! Так правильно.


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№1 Написал: avnik море (Вчера, 22:58) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Итальянца собрались видимо брать...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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