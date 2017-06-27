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Игорь Денисов в "Локомотиве" пошёл на снижение зарплаты более чем в два раза

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что полузащитник Игорь Денисов пошёл на снижение зарплаты, подписав полноценный контракт с "железнодорожниками".

"Игрок пошёл на снижение зарплаты — она сократилась более чем в два раза по сравнению с прежним контрактом. То, что мы подписали Денисова на полноценной основе, – однозначный плюс для нас.

На первом месте для Игоря собственное развитие как футболиста. В его возрасте многие думают о завершении карьеры, но Игорь не такой. Он хочет побеждать, выигрывать титулы. Мы очень довольны его самоотверженностью и вкладом в команду. Зимой Денисов сказал: "Хочу выиграть Кубок. Умру или убью всех, кто помешает мне это сделать".

Те, кто приписывает Денисову образ скандалиста, ошибаются. Да, полагаю, конфликты могли быть, но они касались в первую очередь оценки игры и отношения к игре. Я бы назвал их творческими конфликтами. Он слишком рьяно относится к своим обязанностям, к игре. И иногда, возможно, это ему вредит. Но это идёт от прямоты", - цитирует Геркуса "Чемпионат.сом".
Теги: Геркус Денисов Локомотив
Вчера, 23:13
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5
(2)
№5 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 00:43) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Если это так -Молодец Игорек . !!!!
Регистрация: 18.03.2012
№4 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 00:15) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Бедный бомж, пожалейте его. На понижение он пошел- просто в Динамо зарплата у тебя была в два раза завышена, что не помешало рьяно сплавлять клуб в пердив.
Регистрация: 19.10.2008
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:59) #
  • 0
  •  (2)
online

Хочу выиграть Кубок. Умру или убью всех, кто помешает мне это сделать".
smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: ВИКНИКСОР (Вчера, 23:34) #
  • +2
  •  (2)

Билет в купейном вагоне до Анапы подняли до 15 тонн.Игрокам зарплату снижаешь, карманы набиваешь.Когда состав ЛОКО пополнится игроками, с которыми можно решать серьезные задачи, а не 8 место занимать. Йагупоп 18.
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Вчера, 23:30) #
  • -3
  •  (13)
online

что не сделаешь чтобы снова не очутиться в бомжатнике smile


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
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