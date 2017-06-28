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Сергей Прядкин: идеальный календарь создать невозможно

Идеальный календарь Российской футбольной премьер-лиги создать невозможно, заявил президент лиги Сергей Прядкин.

"Когда люди критикуют календарь, они не понимают основы, которую закладывает руководство лиги. Учитывать все факторы достаточно сложно, мы прошли много вариантов и предложений, чтобы создать календарь. Но идеальный создать невозможно, мы притягивали сюда различных специалистов, но в конце концов пришли к старой системе, которая была поддержана клубами.

Мы заинтересованы в создании атмосферы праздника на чемпионате мира через год, привлечения болельщиков, чтобы этот праздник удался. И этот сезон РФПЛ должен показать готовность, которая будет перед чемпионатом мира", - цитирует Прядкина ТАСС.
Теги: Прядкин
Сегодня, 17:19
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№1 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 17:39) #
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Чтобы создать идиальный календарь, его составитель должен быть независимым человеком... Коим господин Прядкин давно не является... с момента разборок с его темным агентским прошлым (а может быть и нынешним). Вот так и живем... О какой спортивной составляющей можно вести речь, если в рос. футболе все зависит от кабинетных решал.. Ну какая собственно разница попадет ли тот или иной клуб в группу, если составить календарь с учетом игр в ЕК вторник-четверг, объясните Прядкину, господа ? А вот остальные клубы РФПЛ будут страдать из-за адм. ресурсных, для которых будут создаваться благоприятные условия, за счет сокращения дней на отдых у региональных команд !!! Честный чемпионат имени МУТКО в действии... То о чем писали и возмущались, свершилось: в 3 туре бригада Гинера проводит гостевой матч с Хабаровским СКА на арене ЦСКА !!! Уткин прав - футболом в России правит совсем не МУТКО, а господин цсковский решала... ведь остальные клубы , как миленькие, судя по календарю, полетят в Хабаровск. А-У, эксперты и чиновники РФПЛ и РФС, объясните народу сие действо... или уже придумали обмен кругами ? Прядкина давно нужно было гнать из нашего футбола - все ведь прекрасно знают, что без отмашки Гинера он даже календарь верстать боялся и теперь все его телодвижения будут лишь ради продвижения адм. ресурсного клуба по таблице ПЛ и благоприятной ситуации в квалификации ЛЧ... а то босс не простит потери бабла от группового этапа ЛЧ, да ?
Регистрация: 25.02.2017
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