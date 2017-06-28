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Старший селекционер: как минимум двое игроков пополнят "Крылья" - голкипер и центральный защитник

Старший селекционер "Крыльев Советов" Максим Ляпин рассказал о трансферной кампании клуба.

"Трансферная кампания еще не завершена. Как минимум двое игроков пополнят "Крылья" - голкипер и центральный защитник. Именно эти позиции нуждаются в укреплении. Заявка включает в себя 22 футболиста и в идеале, чтобы каждая позиция была продублирована. Для формирования команды нужны три голкипера. У нас есть опытный Евгений Конюхов, перспективный Виталий Шильников, но нужен еще один вратарь, который бы мог составить им хорошую конкуренцию. Что касается центрального защитника, то предпочтение кандидатам с хорошим первым пасом и умением начать атаку. Игрок должен быть рослым, потому что в ФНЛ будет очень много силовой борьбы. Также не стоит списывать со счетов Ивана Таранова, который прибыл в расположение "Крыльев" на сербском сборе. Если вдруг по медосмотру не возникнет проблем, то в ближайшее время с ним будет подписан контракт. Болельщики спрашивали о судьбе Надсона. Мы хотели видеть его в команде, но в его семье произошло горе - умерла мама. Надсон какое-то время не выходил на связь. Ждать долго, увы, мы не могли, поскольку сезон начинается совсем скоро, а тренерскому штабу нужны игроки в хорошей физической готовности для решения задач на сезон", - цитирует Ляпина официальный сайт клуба.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 17:30
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