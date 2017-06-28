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Источник: юридически переход Полоза и Ерохина в "Зенит" абсолютно чист
Контракты футболистов Александра Ерохина и Дмитрия Полоза с "Ростовом" включали опцию досрочного разрыва соглашений со стороны игроков без финансовых обязательств, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В среду санкт-петербургский "Зенит" объявил о переходе в клуб Ерохина и Полоза на правах свободных агентов. В середине января 2016 года "Ростов" известил о том, что с Ерохиным был подписан контракт на три года. Зимой СМИ сообщали, что Полоз продлили с дончанами соглашение на три года.
"Контракт Ерохина и Полоза был составлен таким образом, что игроки могли в любой момент расторгнуть его без каких-либо финансовых обязательств. Юридически их переход в "Зенит" абсолютно чист", - сказал источник.
В среду санкт-петербургский "Зенит" объявил о переходе в клуб Ерохина и Полоза на правах свободных агентов. В середине января 2016 года "Ростов" известил о том, что с Ерохиным был подписан контракт на три года. Зимой СМИ сообщали, что Полоз продлили с дончанами соглашение на три года.
"Контракт Ерохина и Полоза был составлен таким образом, что игроки могли в любой момент расторгнуть его без каких-либо финансовых обязательств. Юридически их переход в "Зенит" абсолютно чист", - сказал источник.
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