Исполнительный директор "Амкара" Маслов продлил контракт с клубом

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов продлил контракт с клубом на три года."Это – большая удача, что такой специалист, как Денис Владимирович, работает у нас. По каждому из направлений, которые он курирует, Клуб является одним из лучших в РФПЛ. Например, нашу трансферную и селекционную работу специалисты часто называют едва ли не образцовой. А усилия "Амкара" по популяризации футбола и развитию клубных СМИ впервые в истории Клуба были отмечены почетной наградой РФС и РФПЛ – мы получили премию "Премьер".За эти два с половиной года, что мы вместе, Клуб прошел большой путь, и я очень рад, что наше сотрудничество продолжится. От души желаю Денису Владимировичу прожить эти три года на таком же позитиве, получать ежедневную радость от работы и принести Клубу как можно больше пользы!", - сказал генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин.