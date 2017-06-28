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Сергей Прядкин: финал Кубка России с вероятностью в 99 процентов пройдет в Волгограде

Финал Кубка России сезона-2017/18 с вероятностью 99 процентов состоится в Волгограде на новом стадионе, дата матча уже утверждена - это 9 мая. Об этом ТАСС сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин.

"Поступило обращение Волгограда провести в городе-герое финал Кубка на новом стадионе 9 мая, в год 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Руководством Российского футбольного союза решение поддержать идею проведения финала Кубка России в Волгограде принято. На 99 процентов матч пройдет в Волгограде, осталось, чтобы это утвердил исполком, а дата уже утверждена - матч пройдет 9 мая. Это будет один из тестовых матчей перед чемпионатом мира, первый или второй по счету.

Губернатор, местные органы безопасности утверждают, что справятся с этой задачей. Будет создана специальная рабочая группа, в которую войдут представители РФС, местные структуры.

Этот турнир надо повышать в ранге, есть задача выводить его на новый уровень", - сказал Прядкин.
Теги: Прядкин
Сегодня, 21:44
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