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Арбитражный суд рассмотрит иск к "Кубани" на 1,6 миллионов рублей

Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел и принял к производству иск от одного из кредиторов "Кубани" почти на 1,6 млн рублей в рамках рассмотрения дела о банкротстве клуба, инициированного инспекцией федеральной налоговой службы. Об этом сообщается в материалах на сайте суда.

Инспекция федеральной налоговой службы по Краснодару в апреле 2017 года направила в Арбитражный суд Краснодарского края материалы о признании банкротом организации НАО "Футбольный клуб "Кубань". Дело рассматривается в суде первой инстанции, слушания назначены на 14 июля.

"Арбитражный суд, рассмотрев исковое заявление ООО Агрофирма "Приволье", г. Славянск-на-Кубани к НАО "Футбольный клуб "Кубань", г. Краснодар о взыскании 1 587 120 руб. 74 коп. определил: исковое заявление принять к производству", - говорится в документе, который приводит ТАСС.
Теги: Кубань
Сегодня, 21:13
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