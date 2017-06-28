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Борис Чухлов: когда в "Зенит" переходят новые футболисты, они практически всегда растворяются

Бывший нападающий "Зенита" Борис Чухлов прокомментировал подписание двух новичков команды – полузащитника Александра Ерохина и форварда Дмитрия Полоза.

"Оба игрока мне в целом нравятся. Дай Бог, чтобы смогли составить конкуренцию великим. Если эти игроки будут на вторых ролях, я разочаруюсь. Когда к нам в "Зенит" переходят новые футболисты, они практически всегда растворяются. Я вот не понимаю: город у нас такой, что ли? За Полоза же лично очень переживаю. Дмитрий – креативный футболист, в "Зените" сейчас таких нет. Очень интересный игрок. Претензия на эту роль была у Кокорина, но вы видите, как он играет", - цитирует Чухлова "Спорт-Экспресс".
Теги: Чухлов Зенит Полоз Ерохин
Сегодня, 21:26
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№4 Написал: grisha (Сегодня, 22:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
я прекрасно помню Борю.

Болельщики Зенита все его помнят - не обращай внимания
Чухлов классный был игрок
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vertel
Чудо "великий" футболист Чухлов! Ну не был он хорошим игроком, не был, иначе осталась бы в памяти его игра. А здесь у него, оказывается Полоз-... креативный!!! игрок. Ну-ну, скоро всё увидите сами!



Не надо. Ты не помнишь, а я прекрасно помню Борю.
Регистрация: 23.08.2016
№2 Написал: vertel латвия (Сегодня, 22:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
Чудо "великий" футболист Чухлов! Ну не был он хорошим игроком, не был, иначе осталась бы в памяти его игра. А здесь у него, оказывается Полоз-... креативный!!! игрок. Ну-ну, скоро всё увидите сами!
Регистрация: 13.11.2009
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:58) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кто растворяется, а кто и нет. 50х50 примерно. Как и везде.
Регистрация: 23.08.2016
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