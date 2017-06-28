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Андрей Каряка: видно, что команда уверена в своих силах

Тренер "Амкара" Андрей Каряка подвел итоги товарищеского матча с "Триглавом" (3:0).

"Чувствовалось, что ребятам тяжеловато, потому что нагрузки у нас высокие. Но, несмотря на это, они показали неплохой футбол и выиграли уверенно. В первом тайме у нас было три стопроцентных момента, но реализовать из не удалось. Зато забили три мяча после перерыва. Видно, что, несмотря на серьёзные нагрузки, команда уверена в своих силах, играет в охотку, и это не может не радовать", - цитирует Каряку официальный сайт "Амкара".
Теги: Каряка Амкар
Сегодня, 22:13
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