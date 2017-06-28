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Евгений Гинер: Еременко сам искал то, что нашёл, он должен сделать выводы для себя
Полузащитник ЦСКА Роман Еременко, дисквалифицированный за употребление допинга, должен сделать для себя выводы, заявил президент ЦСКА Евгений Гинер.
"ЦСКА был, есть и будет семейным клубом. Что касается Ромы, он сам искал то, что нашёл, он должен сделать выводы для себя. Когда человек дисквалифицирован, он не может находиться в ЦСКА, хотя может только приходить в гости ко мне или ребятам", - цитирует Гинера ТАСC.
"ЦСКА был, есть и будет семейным клубом. Что касается Ромы, он сам искал то, что нашёл, он должен сделать выводы для себя. Когда человек дисквалифицирован, он не может находиться в ЦСКА, хотя может только приходить в гости ко мне или ребятам", - цитирует Гинера ТАСC.
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