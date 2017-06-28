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Евгений Гинер: Еременко сам искал то, что нашёл, он должен сделать выводы для себя

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко, дисквалифицированный за употребление допинга, должен сделать для себя выводы, заявил президент ЦСКА Евгений Гинер.

"ЦСКА был, есть и будет семейным клубом. Что касается Ромы, он сам искал то, что нашёл, он должен сделать выводы для себя. Когда человек дисквалифицирован, он не может находиться в ЦСКА, хотя может только приходить в гости ко мне или ребятам", - цитирует Гинера ТАСC.
Теги: Гинер Еременко ЦСКА
Сегодня, 23:01
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№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 23:12) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: wir sind die besten
Суть-то в чем? Рома в клубе, ни х..я не делает, бабло получает, вопрос: он в ЦСКА или как?

Нет, контракт закончился


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:11) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
В гости? С подарком)
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 23:08) #
  • -1
  •  (1)
online

это ты Гинер что хотел то и получил,захотел халявы,но не прокатило


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 23:08) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Суть-то в чем? Рома в клубе, ни х..я не делает, бабло получает, вопрос: он в ЦСКА или как?
Регистрация: 15.12.2013
№1 Написал: кандид (Сегодня, 23:03) #
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  •  (1)
online

А сколько по началу было пафосу.....
Регистрация: 29.09.2016
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