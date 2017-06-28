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Тошич получил предложение от клуба из ОАЭ

Полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич получил предложение о переходе от клуба из ОАЭ, утверждает "Чемпионат.сом".

Сербскому игроку предлагают трёхлетний контракт и такую же зарплату, как в ЦСКА. По нашей информации, на данный момент зарплата Тошича составляет € 2,2 млн в год. Сам Тошич хочет остаться в ЦСКА, однако клуб предлагает пойти ему пойти на сокращение заработной платы на 30%.

Действующий контракт Тошича с ЦСКА заканчивается 30 июля.
Теги: Тошич ЦСКА
Сегодня, 23:19
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