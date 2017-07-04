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Станислав Черчесов: Дзюба и Кокорин должны объяснить свой жест

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал скандальное фото в соцсетях, на котором игроки "Зенита" Александр Кокорин и Артем Дзюба демонстрируют жест с "усами".

"Какова моя реакция на этот жест? Как видите, пока никакая. Во-первых, жест сделал не я. Во-вторых, я не знаю, кому адресовано это послание. Но если, как вы говорите, уже неделю эта тема бурлит, то те, кто это сделал, должны какие-то вещи объяснять. Я за всем внимательно слежу, у них мой телефон есть, отношение мое они к себе видели. Конфликт с Дзюбой? Его нет. Категорически говорю: "Нет". Если в следующий раз он будет в порядке, то и будем думать о его вызове, а сейчас думать об этом не надо", – сказал Черчесов в эфире программы "Все на Матч!".

"Матч ТВ"
Теги: Черчесов Кокорин Дзюба Сборная России
Сегодня, 00:15
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19
(4)
№19 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 05:09) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
А с чего это вдруг,это унылое усатое чмо,с тренерским уровнем ФНЛ,решил,что ему кто-то что-то должен объяснять?
Регистрация: 27.07.2013
№18 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 04:55) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Что и требовалось доказать, что с Дзюбой конфликта нет.
А послание обозначает, "дурик усы сбрей")))
Регистрация: 5.04.2017
№17 Написал: нетрал (Сегодня, 04:36) #
  • -1
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Цитата: Skyline
Цитата: Седой
Не знаю что это означало, но жду объяснений, странная логика. Вообще он старше и по возрасту и по должности и раздувать в прессе еще больше не должен

вы еще не поняли что это маленький злобный обидчивый тренеришка?

это ска сговор с мудько....футбол здесь на 10 месте! эх как обидно ,что все летит прахом! ради удовлетворения личных амбиций нескольких козлюков!
Регистрация: 26.04.2017
№16 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 02:23) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
вы еще не поняли что это маленький злобный обидчивый тренеришка?

Посмотрим , в последнее время у вас именно такие, может Манчини и не такой
Регистрация: 2.02.2012
№15 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:52) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Чего не понятно то, зигуют мрази, только не фюреру, а вероятно по их задумке "тирану" Черчесову.
Собсно, а чего бомики то гонят на Черчесова, он вроде ничего плохого об Дзю и Кокоше не говорил, у одного пятка больная, у второго карьера на перезагрузке, да и вообще жизнь в шоколаде.
Пусть они и *овно, зато свое, зенитовское, получается так.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№14 Написал: yuri спб (Сегодня, 01:28) #
  • -3
  •  (9)

Мясное гавно.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№13 Написал: Седой Россия (Сегодня, 01:12) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Riders1990
Цитата: Седой
Не знаю что это означало, но жду объяснений, странная логика. Вообще он старше и по возрасту и по должности и раздувать в прессе еще больше не должен

вы читаете вобще?он не сказал жду обьяснений,а сказал что должны какие то вещи обьяснить.Например не ему,а общественности.Мне вот тоже этот жест непонятен.А эти два гоблина так ниче и не могут обьяснить толком.А Черчесов виноват еще...

Я за всем внимательно слежу, у них мой телефон есть

А Вы? Если он не ждет,то зачем говорить про телефон и, что он следит? В конце концов, у него же тоже есть их телефоны, позвонил бы, поговорил и разобрался, а так этот горец часто не джигита, а обидчивую пятиклассницу напоминает (при этом Дзюбу и Кокорина я не оправдываю, даже, если имели ввиду не его, то башкой иногда думать надо)


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№12 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 01:02) #
  • +3
  •  (11)

да никаких объяснений от пастельной парочки не нужно, просто не брать их в сборную
Регистрация: 20.04.2016
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:54) #
  • -8
  •  (10)

А Черчесов виноват еще...
Этот хач идет сосать. Грубо ,дда. Но мне лично хочется видеть Росси -ю не с хачевскими усами.Россия для русских.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№10 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 00:51) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Седой
Не знаю что это означало, но жду объяснений, странная логика. Вообще он старше и по возрасту и по должности и раздувать в прессе еще больше не должен

вы читаете вобще?он не сказал жду обьяснений,а сказал что должны какие то вещи обьяснить.Например не ему,а общественности.Мне вот тоже этот жест непонятен.А эти два гоблина так ниче и не могут обьяснить толком.А Черчесов виноват еще...


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:45) #
  • -7
  •  (11)

Цитата: Седой
Вообще он старше и по возрасту и по должности и раздувать в прессе еще больше не должен

Аха-ха. Дерьмо и больше ничего. Этот лысый пидор с усами ничего не вызывает кроме отвращения


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№8 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:44) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Седой
Не знаю что это означало, но жду объяснений, странная логика. Вообще он старше и по возрасту и по должности и раздувать в прессе еще больше не должен

вы еще не поняли что это маленький злобный обидчивый тренеришка?


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№7 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:40) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Не знаю что это означало, но жду объяснений, странная логика. Вообще он старше и по возрасту и по должности и раздувать в прессе еще больше не должен


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:33) #
  • -5
  •  (13)

Цитата: Skyline
а что еще тебе надо гандон усатый?

Ему надо ещё плешь протереть тряпкой, что этому гандону ещё надо? Мясное гавно. И этим всё сказано, , минусы тут поставят или нет., неважно.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:27) #
  • -8
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
а что еще тебе надо гандон усатый?


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:27) #
  • -8
  •  (18)

Этот хач , ещё что то против имеет? Просрал - и иди на куй.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:25) #
  • -10
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Так этож два известных питерских ссыкуна.

Ты такой смелый, в лицо им скажешь?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 00:19) #
  • -11
  •  (19)

Усы сбрей. козёл.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 00:17) #
  • +5
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
Так этож два известных питерских ссыкуна. Что они тебе обьяснят?
Ты же, Стас сгоряча уепать можешь не слабо. Оно им надо?
Регистрация: 22.09.2007
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