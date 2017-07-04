Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Нобель Арустамян: если Слуцкий сможет выбирать игроков для "Халла", Головин будет первым номером

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян уверен, что полузащитник ЦСКА Александр Головин не сменит клубную прописку этим летом.

"Думаю, Головин не уедет из ЦСКА этим летом. Вряд ли английский клуб предложит больше 5-10 миллионов евро за Головина. Для ЦСКА это слишком мало. Продав Головина за 5 миллионов, ЦСКА не найдет ему замену на российском рынке. Идеальный вариант для ЦСКА – продать Головина за хорошие деньги и оставить на год в аренде. Такой вариант рассматривался. Это реально. Если у Слуцкого будет возможность выбирать игроков на рынке, Головин будет первым номером", – сказал Арустамян в эфире программы "Тотальный разбор".
Теги: Арустамян Слуцкий Головин Халл Сити ЦСКА
Сегодня, 00:29
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.