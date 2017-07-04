Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Станислав Черчесов: у нас не было сомнений в Акинфееве, и сейчас их нет

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов поддержал голкипера Игоря Акинфеева, чья ошибка привела к голу в матче группового этапа Кубка конфедераций с Мексикой.

"Вы употребляете слово "ошибка", а мы в профессиональной среде, тем более во вратарском сленге, говорим "просчет". В чем был просчет Акинфеева? Очень бы не хотелось обсуждать игроков. Мы не делим футболистов на тех, кто просчитался и кто нет. Тогда команды не будет как таковой. Игроки должны понимать, что есть поддержка. Как я поддержал Игоря? Дело в том, что после таких игр нужно просто по-мужски промолчать. Нужно делать спокойные выводы. Главное – не то, что случилось, а что было после. Должна быть профессиональная реакция. И она была, другой у него и не было. Отсутствие конкурента у Игоря? Конкуренция есть, Габулов и Гилерме были в отличном состоянии, Беленов тоже. У нас на турнире Игорь был первым номером, и до сих он им был. У нас не было в этом сомнений, и сейчас их нет. Другое дело, что есть конкуренты, но они должны себя проявлять. Место в воротах надо завоевать", – сказал Черчесов в эфире программы "Все на Матч!".

"Матч ТВ"
Теги: Черчесов Акинфеев Сборная России
Сегодня, 01:17
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 02:04) #
  • -1
  •  (1)

Просчет. гы. Лысый череп, твой просчет в твоей хачевой башке, не считай людей за идиотов.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.