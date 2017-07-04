Станислав Черчесов: у нас не было сомнений в Акинфееве, и сейчас их нет

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов поддержал голкипера Игоря Акинфеева, чья ошибка привела к голу в матче группового этапа Кубка конфедераций с Мексикой."Вы употребляете слово "ошибка", а мы в профессиональной среде, тем более во вратарском сленге, говорим "просчет". В чем был просчет Акинфеева? Очень бы не хотелось обсуждать игроков. Мы не делим футболистов на тех, кто просчитался и кто нет. Тогда команды не будет как таковой. Игроки должны понимать, что есть поддержка. Как я поддержал Игоря? Дело в том, что после таких игр нужно просто по-мужски промолчать. Нужно делать спокойные выводы. Главное – не то, что случилось, а что было после. Должна быть профессиональная реакция. И она была, другой у него и не было. Отсутствие конкурента у Игоря? Конкуренция есть, Габулов и Гилерме были в отличном состоянии, Беленов тоже. У нас на турнире Игорь был первым номером, и до сих он им был. У нас не было в этом сомнений, и сейчас их нет. Другое дело, что есть конкуренты, но они должны себя проявлять. Место в воротах надо завоевать", – сказал Черчесов в эфире программы "Все на Матч!".