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16:09
Ринат Билялетдинов: если Бердыев соберет желаемый состав, то "Рубин" будет бороться за зону еврокубков (1)
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Ринат Билялетдинов: если Бердыев соберет желаемый состав, то "Рубин" будет бороться за зону еврокубков
Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов считает, что в новом сезоне казанский клуб будет бороться за место в первой пятерке.
"Непонятно, зачем год назад в клубе набрали столько легионеров. Ладно бы "Рубин" взял этих игроков как свободных агентов. Но в Казани другая ситуация: каждый игрок стоил приличных денег. Хорошо, что у клуба были такие средства. Плохо, что они не трансформировались в соответствующий спортивный результат. Думаю, что со многими легионерами Бердыев действительно попрощается. Что толку держать футболиста, платить ему большую зарплату, когда он не играет? На поле выходят не двумя составами, а одним. И даже с точки зрения длины скамейки у "Рубина" сейчас серьезная перегрузка состава. Слышал, что Бердыев переманивает в Казань футболистов "Ростова". Это нормально, поскольку люди уже знают возможности и требования друг друга. У команды будет слаженность. Думаю, что если у Бердыева получится собрать желаемый состав, то команда будет бороться за зону Еврокубков и победу в Кубке России", - цитирует Билялетдинова "Спорт день за днем".
"Непонятно, зачем год назад в клубе набрали столько легионеров. Ладно бы "Рубин" взял этих игроков как свободных агентов. Но в Казани другая ситуация: каждый игрок стоил приличных денег. Хорошо, что у клуба были такие средства. Плохо, что они не трансформировались в соответствующий спортивный результат. Думаю, что со многими легионерами Бердыев действительно попрощается. Что толку держать футболиста, платить ему большую зарплату, когда он не играет? На поле выходят не двумя составами, а одним. И даже с точки зрения длины скамейки у "Рубина" сейчас серьезная перегрузка состава. Слышал, что Бердыев переманивает в Казань футболистов "Ростова". Это нормально, поскольку люди уже знают возможности и требования друг друга. У команды будет слаженность. Думаю, что если у Бердыева получится собрать желаемый состав, то команда будет бороться за зону Еврокубков и победу в Кубке России", - цитирует Билялетдинова "Спорт день за днем".
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