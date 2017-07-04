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Далер Кузяев: без разницы, по каким причинам меня пригласили в "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Роберто Манчини.

"Манчини — очень требовательный. Хочет, чтобы мы всегда двигались интенсивно. Много времени уделяет тактическим упражнениям. Можно сказать, как и Бердыев, водит за руку, когда объясняет позиции на поле. Разжевывает, кто где должен стоять при обороне или атаке, куда сделать передачу. И требует максимальной концентрации — от тренировок все переходит в играм. Сборы у нас тяжелые. На первом как таковой ни одной восстановительной тренировки не было. В день отдыха — и то одно занятие. Два свободных вечера нам дали, но я никуда не ездил. Только спа, сауна, бассейн и профессиональное восстановление. Без разницы, по каким причинам меня пригласили в "Зенит" — потому, что клуб возвращает своих воспитанников, или еще почему-то. Я здесь, и у меня есть шанс", - цитирует Кузяева "Матч ТВ".
Теги: Манчини Бердыев Зенит
Сегодня, 16:13
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№2 Написал: Лидер (Сегодня, 16:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Понабрали таджиков по объявлению smile


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№1 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 16:31) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я здесь, и у меня есть шанс

Вы конечно можете быть другого мнения, но какой на хрен шанс?!
Регистрация: 6.05.2009
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