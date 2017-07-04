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"Спартак" будет награжден золотыми медалями 8 июля

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун сообщил, что награждение московского клуба золотыми медалями за победу в чемпионате России-2016/17 состоится 8 июля на стадионе "красно-белых" в Тушино.

"Торжественное награждение состоится в субботу, 8 июля, на стадионе. Будет организован праздничный концерт", - цитирует Федуна "Р-Спорт".
Теги: Спартак Федун
Сегодня, 17:08
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(4)
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 17:25) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лидер
Два месяца руководство РФС душила жаба smile

походу Федуна, видно что то должен был, не донес так сказать
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: Лидер (Сегодня, 17:24) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Два месяца руководство РФС душила жаба smile


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
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