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Максим Батов может бесплатно перейти в "Урал"

Полузащитник махачкалинского "Анжи" Максим Батов с высокой долей вероятности может продолжить карьеру в "Урале", информирует ФАН.

По словам источника, действующий клуб 25-летнего игрока готов расстаться с ним бесплатно. Отмечается также, что в услугах футболиста заинтересованы несколько команд ФНЛ, включая "Зенит-2".
Теги: Анжи Урал Трансферы
Сегодня, 17:32
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