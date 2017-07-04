Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Роман Широков: Слуцкий достиг своего потолка в России

Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков считает, что бывшему главному тренеру армейцев Леониду Слуцкому нужно было попробовать свои силы в Англии, потому что он достиг своего потолка в России.

"Леонид Викторович очень талантливый тренер, который достиг своего потолка в России, и, безусловно, для развития карьеры ему необходимо сделать шаг вперед. Что он и пытается совершить. Желаю ему всяческих успехов на этом поприще. Даже если он начнет с Чемпионшипа, ничего страшного. Надеюсь, у него все получится", — цитирует игрока еженедельник "Футбол".
Теги: Широков Слуцкий
Сегодня, 17:46
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 18:05) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
скорее ДНА,в ЛЧ и на Евро, без чемоданчиков Гинера и Абрама он НОЛЬ
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Лидер (Сегодня, 17:48) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
И это - потолок собачьей будки


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.