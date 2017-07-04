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СМИ: Зоран Тошич расторг контракт с ЦСКА

Полузащитник Зоран Тошич расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию сторон, информирует "Чемпионат.сом".

Московский клуб пошёл навстречу сербскому игроку, так как договор с ним истекал через месяц.

Тошич на несколько дней уехал отдохнуть в Сербию, после чего вернётся в Москву, чтобы уладить все детали ухода из ЦСКА.
Теги: Тошич ЦСКА
Сегодня, 22:06
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(1)
№3 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 22:48) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Все когда-то кончается.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№2 Написал: vitalii moldova (Сегодня, 22:13) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
жаль
Регистрация: 28.12.2009
№1 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 22:12) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Вот и всё ((( Хороший был футболист. На самом деле хороший...


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
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