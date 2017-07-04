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Роберто Манчини: капитанство Кокорина? Он был самый опытный в этом составе
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини объяснил, почему нападающий Александр Кокорин вышел в стартовом составе с капитанской повязкой на товарищеский матч с "Аустрией" (2:1).
"Кокорин был самым опытным игроком в этом варианте состава. По этой причине он и вышел с капитанской повязкой", - цитирует Манчини "Спорт-Экспресс".
Во втором тайме повязка перешла к Доменико Кришито.
"Кокорин был самым опытным игроком в этом варианте состава. По этой причине он и вышел с капитанской повязкой", - цитирует Манчини "Спорт-Экспресс".
Во втором тайме повязка перешла к Доменико Кришито.
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