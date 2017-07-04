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Роберто Манчини: капитанство Кокорина? Он был самый опытный в этом составе

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини объяснил, почему нападающий Александр Кокорин вышел в стартовом составе с капитанской повязкой на товарищеский матч с "Аустрией" (2:1).

"Кокорин был самым опытным игроком в этом варианте состава. По этой причине он и вышел с капитанской повязкой", - цитирует Манчини "Спорт-Экспресс".

Во втором тайме повязка перешла к Доменико Кришито.
Теги: Манчини Кокорин Зенит
Сегодня, 22:12
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6
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№6 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 22:53) #
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Болеет за:
ЦСКА
Самое Г...НО капитанствует в Зене!Куда катятся?


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№5 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 22:51) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Кокорин - это мякиш, с которого никакого проку не будет, однозначно.

Нет заряженности на взятие ворот, нет инстинкта убийцы, нет желания "рубиться насмерть", короче - ничерта нет, кроме "вечно спящего таланта"...
Регистрация: 24.09.2013
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:32) #
  • +1
  •  (3)

Цену на игрока набивает? А вообще, увы, не посмотрел игру. Кто лучше смотрелся: Полоз или Кокорин? Или Полоз на месте Дзюбы? Тогда, скорее всего, останутся все трое.
Регистрация: 12.11.2007
№3 Написал: Констанция Щеглова (Сегодня, 22:29) #
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Вот и фаворитка коко.
Регистрация: 4.07.2017
№2 Написал: Лидер (Сегодня, 22:18) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Передаса надо было. Символично - сами голубые и капитан паредАс smile Хотя и так капитан - явный паредАс. Других в болоте не имеется


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:13) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
бггг...у кого-то подгорит не хуже чем от капитанства Дзюбы


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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